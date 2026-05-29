Die Airbus-Aktie setzt sich am Freitagvormittag mit einem Kursgewinn von +3% an die Spitze des EuroStoxx 50-Index. Was steckt hinter der guten Performance des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns und können Anleger jetzt wieder auf einen nachhaltigen Kursaufschwung hoffen? Ein neuer KI-Partner Auslöser des heutigen Kursgewinns der Airbus-Aktie ist die Nachricht, dass der Konzern eine weitreichende Kooperation mit dem französischen Technologieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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