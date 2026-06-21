Warum Flugzeughersteller ihre Lieferketten plötzlich selbst kontrollieren wollen

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Im Dezember 2025 schloss Boeing (ISIN: US0970231058) die Übernahme von Spirit AeroSystems ab. Fast zeitgleich übernahm Airbus (ISIN: NL0000235190) mehrere Spirit-Standorte in den USA, Frankreich, Marokko und Nordirland. Damit verschwand einer der bedeutendsten unabhängigen Aerostruktur-Hersteller der Luftfahrtbranche in seiner bisherigen Form.

Die Transaktionen sind bemerkenswert, weil sie eine Entwicklung sichtbar machen, die über ein einzelnes Unternehmen hinausgeht. Zwei der größten Flugzeughersteller der Welt haben sich entschieden, ausgewählte Fertigungsbereiche wieder näher an die eigenen Organisationen heranzuholen.

Spirit AeroSystems stand lange für die Auslagerung industrieller Fertigung

Spirit AeroSystems entstand 2005 aus der Ausgliederung großer Fertigungsbereiche von Boeing. Dahinter stand die Idee, bestimmte Komponenten durch spezialisierte Industriepartner herstellen zu lassen.

In den folgenden Jahren entwickelte sich Spirit zu einem wichtigen Produzenten von Flugzeugstrukturen. Das Unternehmen fertigte unter anderem Rumpfsektionen für die Boeing 737 sowie Komponenten für verschiedene Airbus-Programme. Damit nahm Spirit über viele Jahre eine zentrale Rolle innerhalb der industriellen Wertschöpfung der Luftfahrt ein.

Boeing holt wichtige Fertigungskapazitäten zurück ins Unternehmen

Mit der Übernahme von Spirit änderte Boeing diesen Kurs teilweise wieder.

Nach Angaben des Unternehmens stärkt die Transaktion den direkten Zugriff auf Fertigungsbereiche, die für zentrale Verkehrsflugzeugprogramme benötigt werden.

Reuters berichtete zudem, dass Boeing die Übernahme als Schritt zur besseren Steuerung von Produktion, Qualität und industriellen Abläufen betrachtet.

Bemerkenswert ist dabei vor allem die Richtung der Entwicklung: Fertigungsaktivitäten, die vor rund zwei Jahrzehnten ausgegliedert wurden, kehren nun teilweise wieder unter das Dach des Herstellers zurück.

Airbus verfolgt bei ausgewählten Standorten denselben Ansatz

Auch Airbus entschied sich für eine direkte Übernahme ausgewählter Spirit-Aktivitäten. Im April 2025 unterzeichnete Airbus eine Vereinbarung zur Übernahme mehrerer Standorte. Im Dezember 2025 wurde die Transaktion abgeschlossen. Zu den übernommenen Aktivitäten gehören Fertigungsbereiche für Programme wie den A350, den A321 und den A220.

Airbus bezeichnete diese Standorte als wichtige Bestandteile der eigenen industriellen Struktur. Mehr als 4.000 Mitarbeitende wechselten im Zuge der Übernahme zum europäischen Flugzeughersteller.

Die Neuordnung betrifft nicht die gesamte Wertschöpfungskette

Mit Abschluss der Transaktionen wurden die bisherigen Spirit-Aktivitäten zwischen Boeing und Airbus aufgeteilt. Beide Hersteller übernahmen jene Bereiche, die unmittelbar mit ihren jeweiligen Flugzeugprogrammen verbunden sind.

Gleichzeitig arbeiten Airbus und Boeing weiterhin mit umfangreichen Netzwerken spezialisierter Industriepartner zusammen. Moderne Verkehrsflugzeuge bestehen aus tausenden Komponenten, die von Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten entwickelt und produziert werden.

Die Spirit-Transaktion betraf damit bestimmte Fertigungsbereiche und nicht die gesamte industrielle Struktur der Branche.

Welche Rolle bleibt unabhängigen Spezialisten?

Genau an dieser Stelle wird die Entwicklung besonders interessant. Die jüngsten Übernahmen zeigen, dass Flugzeughersteller ausgewählte Produktionsbereiche enger an sich binden können. Gleichzeitig bleibt ein großer Teil der Wertschöpfung bei unabhängigen Unternehmen, die bestimmte Systeme, Komponenten oder Kabinenlösungen entwickeln.

Die Luftfahrt bleibt damit eine Industrie, die auf die Zusammenarbeit zahlreicher spezialisierter Unternehmen angewiesen ist. Daran hat auch die Neuordnung rund um Spirit nichts geändert.

FACC gehört weiterhin zur unabhängigen Seite der Branche

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) entwickelt, produziert und wartet Komponenten für Programme von Airbus, Boeing und Embraer.

Die aktuelle Neuordnung der Branche macht sichtbar, dass Flugzeughersteller nicht jede Kompetenz selbst in die eigene Organisation integrieren. Neben übernommenen Fertigungsbereichen bleibt weiterhin Raum für spezialisierte Unternehmen, die bestimmte Komponenten und Systeme für internationale Programme entwickeln und produzieren.

In genau diesem Teil der industriellen Wertschöpfungskette ist FACC tätig. Das Unternehmen gehört weder zu Airbus noch zu Boeing, arbeitet aber weiterhin innerhalb derselben internationalen Programmstrukturen.

FACC wächst trotz der Neuordnung der Branche weiter

Die Veränderungen rund um Spirit AeroSystems betreffen die Struktur der Lieferkette. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Geschäftszahlen von FACC, dass unabhängige Spezialisten weiterhin wachsen können.

Im ersten Quartal 2026 steigerte FACC den Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Nach Unternehmensangaben entwickelten sich sämtliche Geschäftsbereiche positiv.

Die Zahlen zeigen, dass FACC trotz der laufenden Neuordnung einzelner Bereiche der Luftfahrt-Lieferkette weiterhin in großen internationalen Programmen vertreten ist. Das Unternehmen beliefert Kunden wie Airbus, Boeing und Embraer und ist damit Teil jener industriellen Netzwerke, die auch nach den Spirit-Transaktionen bestehen bleiben.

Auch Analysten verweisen auf die langfristigen Wachstumsperspektiven. ODDO BHF spricht in einer öffentlich zugänglichen Analyse von einem "organischen Wachstum im zweistelligen Bereich über mehrere Jahre". Die Einschätzung stützt sich unter anderem auf die Positionierung des Unternehmens in laufenden Luftfahrtprogrammen sowie auf die erwartete Entwicklung der Branche.

Die Luftfahrt-Lieferkette verändert sich

Die Übernahme von Spirit AeroSystems durch Boeing und die parallele Übernahme ausgewählter Spirit-Standorte durch Airbus zählen zu den bedeutendsten Strukturveränderungen der Branche in den vergangenen Jahren.

Die Vorgänge zeigen, dass bestimmte Fertigungsbereiche für Flugzeughersteller eine besondere strategische Bedeutung besitzen. Gleichzeitig bleibt die Luftfahrtindustrie auf ein breites Netzwerk spezialisierter Industriepartner angewiesen.

Gerade deshalb lohnt sich der Blick nicht nur auf Airbus und Boeing, sondern auch auf die Unternehmen, die weiterhin eigenständig innerhalb dieser globalen Produktionsnetzwerke arbeiten.