Von ESS News Nextpower hat einen bedeutenden Schritt ins Energiespeichergeschäft angekündigt und in einer Börsenmitteilung bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Prevalon Energy, einem US-amerikanischen Joint Venture von Mitsubishi Power Americas und EES, für bis zu 365 Millionen US-Dollar in bar und Aktien getroffen hat. Nextpower hatte im November 2025 sein Rebranding von Nextracker bekannt gegeben und erklärt, sich von einem Anbieter für Photovoltaik-Nachführsystemen zu einem Komplettanbieter entwickelt zu haben. Nextpower hatte bereits Origami ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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