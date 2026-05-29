FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Rio Tinto von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7500 auf 9000 Pence angehoben. Das Management des Bergbaukonzerns treibe die Fokussierung auf Eisenerz, Kupfer, Aluminium und Lithium weiter voran, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer erwartet hohen Nachfrage nach Metallen für den raschen Ausbau der Elektromobilität und die Energiewende werte er dies positiv. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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