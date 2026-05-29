Asiens größte Technologie-Messe Computex steht ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Unter der Führung von Nvidia-Chef Jensen Huang versammelt sich die globale Hardware-Elite in Taipeh. Neben gigantischen Investitionen prägen vor allem zwei Themen die Messe: Der wachsende Angriff auf die Vorherrschaft des Marktführers Nvidia und die Sorge vor massiven Engpässen in der Lieferkette.Großangriff auf den Chip-GigantenNvidia sieht sich einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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