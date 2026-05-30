Hersteller MAN, die Dettendorfer Energy GmbH und weitere Partner gründen die "Initiative Grüner Brenner". Ziel der Initiatoren ist es, den Brennerkorridor als Modellregion für emissionsfreie Logistik zu entwickeln. Das Projekt knüpft dabei an erste Praxiserfahrungen aus dem vergangenen Sommer an. MAN und Dettendorfer Energie gehen bei dem Vorhaben voran, unterstützt wird die "Initiative Grüner Brenner" aber auch von weiteren Partnern aus Wirtschaft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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