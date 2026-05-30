Die Universal Music Group hat ein Übernahmeangebot von Pershing Square abgelehnt. Der Schritt sorgt am Markt für Aufmerksamkeit weil der Musikriese zu den wichtigsten Rechteinhabern der Branche zählt und von Streaming Wachstum Katalogwerten und internationaler Vermarktung profitiert.Universal Music Group lehnt Angebot ab Die Universal Music Group rückt mit der Ablehnung eines Übernahmeangebots von Pershing Square in den Fokus der Anleger. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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