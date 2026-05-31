Unterföhring (ots) -- Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und gilt für alle Verbreitungswege- Hans Gabbe: "Sky Sport ist die unumstrittene Heimat des Tennis in Deutschland und bleibt dies auch langfristig. Gemeinsam mit allen Tennisfans freuen wir uns auf Weltklasse-Tennis und viele weitere unvergessliche Momente"- Mark Webster, CEO der ATP Media: "Sky ist seit langem unser zuverlässiger Partner und wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit zu verlängern, um den Fans auch weiterhin großartige Unterhaltung zu bieten."- Weltklasse-Tennis live auf Sky Sport: pro Jahr insgesamt über 100 Turniere und weit über 5.000 Stunden von der ATP Tour, der WTA Tour und den US Open liveUnterföhring, 31. Mai 2026 - Sky Deutschland und die ATP Media, der Medienzweig der ATP Tour, verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft langfristig. Bereits seit 2017 überträgt Sky Sport fast alle Turniere der besten Tennis-Tour der Welt live. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass Sky Sport bis Ende des Jahres 2033 der Live-Übertragungspartner der ATP Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz bleibt.Sky Sport wird weiterhin alle ATP Masters 1000 Turniere, die Nitto ATP Finals und die meisten ATP 500 Turniere umfassend live übertragen. Hinzu kommen ausführliche Übertragungen der ATP 250 Turniere. Höhepunkt jeder Saison auf der ATP Tour sind die Nitto ATP Finals in Turin, in denen die jeweils acht besten Spieler des Jahres um den letzten Titel des Tennisjahres kämpfen. Diese wird Sky Sport ebenso live übertragen wie die Next Gen ATP Finals, bei denen die besten Profis des jeweiligen Jahres antreten, die höchstens 20 Jahre alt sind.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Die letzten Jahre der Weltkarrieren von Roger Federer und Rafael Nadal, das Phänomen Novak Djokovic, der Beginn der neuen Ära um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sowie die vielen großen Erfolge von Alexander Zverev: seit knapp zehn Jahren ist Sky Sport die unumstrittene Heimat des Tennis in Deutschland und bleibt dies auch langfristig. Gemeinsam mit allen Tennisfans freuen wir uns auf Weltklasse-Tennis auf der ATP Tour und viele weitere unvergessliche Momente."Mark Webster, CEO der ATP Media: "Sky ist seit langem unser zuverlässiger Partner und wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu verlängern, um den Fans auch weiterhin großartige Unterhaltung zu bieten."Mit den Übertragungsrechten an der ATP Tour, der WTA Tour und den US Open überträgt Sky Sport insgesamt über 100 Turniere und weit über 5.000 Stunden Weltklasse-Tennis pro Jahr live.Die Übertragungsrechte an der ATP Tour gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein and Südtirol und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.Weltkasse-Tennis mit Sky Stream und WOW live erlebenAlle Live-Übertragungen der ATP Tour sowie der WTA Tour und der US Open auf Sky Sport sind auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über die ATPDie Mission der ATP ist es, dem Tennissport zu dienen. Als Dachverband der ATP Tour und der ATP Challenger Tour begeistern wir weltweit eine Milliarde Fans, präsentieren die weltbesten Spieler bei prestigeträchtigen Turnieren und inspirieren die nächste Generation des Sports. Von der United Cup in Australien über Europa und Amerika bis hin nach Asien kämpfen die Stars des Sports bei ATP Masters 1000-, 500- und 250-Turnieren sowie bei den Grand Slams um Titel und PIF-ATP-Ranglistenpunkte. Alle Wege führen zu den Nitto ATP Finals, unserem prestigeträchtigen Saisonfinale in Turin, Italien. An diesem Turnier nehmen nur die acht besten Einzelspieler und Doppelpaare der Saison teil. Hier wird der von PIF präsentierte ATP-Weltnummer-1-Titel zum Jahresende gekürt - die höchste Auszeichnung im Tennis. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATPTour.com.Über ATP MediaAls Übertragungs- und Medienzweig der ATP Tour wurde ATP Media im Jahr 2001 unter dem Namen Tennis Properties Limited gegründet. Das Unternehmen ist für die zentrale Verwertung der Medienrechte der gesamten ATP Tour, die Produktion der Host-Broadcasts für die Nitto ATP Finals, die Next Gen ATP Finals presented by PIF und die ATP Masters 1000 sowie für die Produktion des Weltfeeds für die ATP 500 und seit kurzem auch für die ATP 250 zuständig. ATP Media verfügt über unübertroffenen Zugang und Fachkompetenz in der Full-Service-Übertragungsproduktion des professionellen Herrentennis und bietet globale Sendeanstalten eine End-to-End-Lösung, die Folgendes umfasst: Rechtevermarktung, plattformübergreifende Live-Produktion, datengestützte Einblicke, preisgekrönte Non-Live-Kurzformate und Social-Media-Inhalte, ein globales Glasfaserverteilungsnetzwerk sowie ein marktführendes digitales Archiv. Weitere Informationen finden Sie unter www.atpmedia.tvPressekontakt:Thomas KuhnertSport PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6285095