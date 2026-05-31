Nur mit großer Mühe gelang es dem deutschen Leitindex, die wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Wochenende zu retten. Nach einem robusten Start in die letzte Handelswoche und einem rasanten Kursanstieg auf über 25.400 Punkte begann die zur Schau gestellte Stärke Risse zu bekommen. Der Dax geriet vor allem in der zweiten Wochenhälfte unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit, könnte sich doch nun in Verbindung mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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