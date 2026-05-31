Manche Aktien schleichen durchs Börsenparkett - und manche legen einen Auftritt hin, als hätten sie die Bühne komplett für sich allein gebucht. Genau so eine Woche hat die RENK Group Aktie (ISIN: DE000RENK730) hingelegt: Mit einem Plus von 15,95 Prozent sicherte sich das Unternehmen aus Augsburg in KW 22 den Spitzenplatz im MDAX. Zum Wochenschluss stand die Aktie bei 56,85 Euro - und das war gleichzeitig auch das Wochenhoch. Kurz gesagt: besser hätte ...

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