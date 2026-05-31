Manche Aktien brauchen ewig, um in die Gänge zu kommen - und wenn sie dann endlich losrennen, bleibt kaum Zeit zum Blinzeln. Genau so ein Fall ist ITM Power (ISIN: GB00B0130H42). Anfang Januar dümpelte der Titel noch ziemlich unspektakulär seitwärts durch die Gegend. Doch wie so oft an der Börse gilt: Je länger Anlauf genommen wird, desto wuchtiger kann am Ende der Sprung ausfallen.Und genau dieser Sprung kam dann auch mit ordentlich Wumms. Zu Wochenbeginn ...

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