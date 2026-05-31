Argenx (ISIN: NL0010832176) ist ein Biopharma-Unternehmen, das an innovativen Medikamenten arbeitet. Der Fokus liegt auf Therapien, die das Immunsystem gezielt beeinflussen und Patienten mit schweren Erkrankungen neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen sollen.Bereits am 4. Mai wurde Argenx im RuMaS Express-Service als interessante Trading-Chance hervorgehoben. Ausschlaggebend war ein besonders starkes Chartbild: Im Tagesverlauf erzeugte die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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