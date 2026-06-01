Strategic Resources: Kanadischer Rohstoff-Geheimtipp vor dem Ritterschlag

Ein baureifes Großprojekt, staatliche Millionen-Förderung und eine strategische Brücke zur US-Batterieindustrie: Der kanadische Explorer Strategic Resources drängt mit kritischen Rohstoffen ins Rampenlicht des Bergbausektors. Während die Aktie in Deutschland noch weitgehend unentdeckt ist, schmiedet das rührige Management in Nordamerika bereits Allianzen mit den Granden der Branche. Das Besondere: Einem geschätzten Projektwert von fast 2 Mrd. CAD steht ein winziger Börsenwert von gerade einmal 16 Mio. CAD gegenüber. Wie das Management rund um die großen Branchenevents in New York und Québec City jetzt den Hebel für eine Neubewertung ansetzt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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