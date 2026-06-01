Das Instrument 6AH KYG063181021 AUSNUTRIA DAIRY HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.06.2026The instrument 6AH KYG063181021 AUSNUTRIA DAIRY HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.06.2026 and ex capital adjustment on 02.06.2026Das Instrument QG21 NO0013597419 CONSTELLATION OIL SVS.NDR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.06.2026The instrument QG21 NO0013597419 CONSTELLATION OIL SVS.NDR EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.06.2026 and ex capital adjustment on 02.06.2026Das Instrument FDX US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.06.2026The instrument FDX US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.06.2026Das Instrument XI9 KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.06.2026The instrument XI9 KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.06.2026 and ex capital adjustment on 02.06.2026Das Instrument CLRN CH0012142631 CLARIANT NA SF 1,34 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.06.2026The instrument CLRN CH0012142631 CLARIANT NA SF 1,34 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.06.2026 and ex capital adjustment on 02.06.2026Das Instrument A7F CA37895W1095 GLOBAL TACT.MET.CORP.O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.06.2026The instrument A7F CA37895W1095 GLOBAL TACT.MET.CORP.O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.06.2026 and ex capital adjustment on 02.06.2026