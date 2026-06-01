Kloten - Die Swiss greift wegen Problemen mit ihrem kleinsten Flugzeugtyp zu drastischen Massnahmen. Zwei Airbus A220-100 sind ausser Betrieb genommen worden und werden nun ausgeschlachtet. Damit will die Schweizer Airline Ersatzteile für den Rest der A220-Flotte erhalten. Im vergangenen Oktober hatte die Swiss wegen der Probleme mit der Triebwerkswartung und dem Ersatzteilmangel die Reissleine gezogen. Alle neun kleinen Airbus A220-100 würden für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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