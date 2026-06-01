SpaceX, OpenAI und Anthropic wollen gemeinsam fast 200 Mrd. US-Dollar frisches Kapital einsammeln. Die drei Mega-Börsengänge testen die Aufnahmekapazität des Marktes. 75 Mrd. US-Dollar in einer einzigen Platzierung: SpaceX peilt laut einem Bloomberg-Bericht vom Freitag (29.5.) eine Bewertung von mindestens 1,8 Bio. US-Dollar an, etwas weniger als zuletzt kolportiert. Der bisherige Rekord von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 mit 26 Mrd. US-Dollar wäre damit pulverisiert. Und SpaceX ist erst der Anfang. Auch OpenAI und Anthropic bereiten ihren Börsengang vor. OpenAI, zuletzt mit 852 Mrd. Dollar bewertet, will im Herbst zu einer Bewertung von rund 1 Bio. Dollar an die Börse und dabei Aktien im Wert von etwa 60 Mrd. Dollar begeben. Anthropic gab am Donnerstag bekannt, zuletzt mit 965 Mrd. Dollar bewertet worden zu sein, und plant vor Jahresende einen IPO mit einem Emissionsvolumen von ebenfalls rund 60 Mrd. Dollar. Zusammen wollen die drei Unternehmen also knapp 200 Mrd. Dollar frisches Kapital einsammeln. Das ist deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021, als 381 US-Börsenneulinge zusammen knapp 139 Mrd. Dollar erlösten. Zur historischen Einordnung: Im Rekordjahr 1999, auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase, kamen in den USA 537 IPOs auf ein Gesamtvolumen von 95 Mrd. Dollar. Im Jahr 2000, als der Börsengang von Infineon die Handelssysteme ...

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