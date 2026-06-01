© Foto: DALL-EOpenAI hat gleich mehrere neue KI-Impluse gesetzt. Japanische Großbanken sollen vorab Zugriff auf GPT-5.5 zur Abwehr von Cyberangriffen erhalten. Die Anleger bedanken sich dafür, bei der Aktie von Microsoft. Kurz vor dem Wochenende haben die Anleger kräftig bei der Aktie von Microsoft zugegriffen und den Kurs über fünf Prozent in die Höhe getrieben. Japanische Großbanken sollen schon jetzt Zugriff auf GPT-5.5 erhalten haben, um sich besser vor Cyber-Angriffen zu schützen. Parallel startet OpenAI ein neues Bio-Defense-Programm rund um GPT-Rosalind. Für Microsoft sind das mehr als nur gute Nachrichten: Die News zahlen direkt auf die KI-, Cloud und Sicherheitsfantasie rund um den Konzern ein. …Den vollständigen Artikel lesen
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