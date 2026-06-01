BioNTech und der Partner Bristol Myers Squibb haben am Wochenende auf dem ASCO-Meeting in Chicago neue Zwischenergebnisse der Phase-2/3-Studie ROSETTA-Lung-02 veröffentlicht. Untersucht wird dabei der neuartige PD-L1xVEGF-A-Immunmodulator Pumitamig (BNT327/BMS-986545) in Kombination mit einer Chemotherapie bei bislang unbehandelten Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC). Die Ergebnisse sind gemischt.Beim ASCO meldeten BioNTech und BMS für Pumitamig plus Chemotherapie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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