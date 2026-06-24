Alarm bei BMW. Erst hat man Aktionäre mit einer Gewinnwarnung schockiert. Das Geschäft in China ist eingebrochen. Jetzt ziehen Analysten ihre Konsequenzen. Die Schätzungen und Kursziele werden reduziert. Jetzt kaufen? Ein Kauf ist aus Sicht von GBC Research die Aktie von Desert Gold. Das Unternehmen wird in diesem Sommer von Explorer zum Goldproduzenten. Die Analysten sehen den inneren Wert des Unternehmens deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Und was macht BioNTech? Die Aktie läuft seit Monaten seitwärts. Die Ankündigung, Standorte zu schließen, hat für viel Kritik gesorgt. Auch Aktionäre sind ernüchtert. Sorgt jetzt ausgerechnet Konkurrent Moderna für Hoffnung bei den Arbeitnehmern?Den vollständigen Artikel lesen ...
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