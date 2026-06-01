© Foto: Chiang Ying-ying - APNvidia-CEO Jensen Huang präsentiert auf der Computex einen eigenen Arm-basierten Chip, mit dem Nvidia den PC-Markt aufmischen will. Auf der Computex-Messe in Taiwan präsentierte Nvidia-CEO Jensen Huang eine Reihe neuer Initiativen, die die Position des Unternehmens im globalen KI-Ökosystem weiter stärken sollen. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt die Vorstellung des neuen N1X-Prozessors, den Nvidia gemeinsam mit Microsoft entwickelt hat. Der Chip wird Teil des neuen "RTX Spark"-Superchips und soll ab Herbst in einer neuen Generation von Windows-PCs zum Einsatz kommen. Mit dem N1X setzt Nvidia auf die Arm-Architektur, die als besonders energieeffizient gilt und zunehmend Marktanteile im …Den vollständigen Artikel lesen
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