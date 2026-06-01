Die Aktie von ZenaTech hat Anleger bislang enttäuscht. Nach dem Börsengang zu 4 US-Dollar (rund 3,50 €) schoss der Kurs Anfang 2025 auf bis zu 7,30 € nach oben. Seitdem folgte jedoch eine massive Korrektur. Am Montag gewinnt die ZenaTech-Aktie aktuell +4% und steht bei 1,44 €. Nach diesem drastischen Kursrückgang stellt sich die Frage: Ist damit der Boden erreicht und die Grundlage für eine neue Aufwärtsbewegung geschaffen? Der zivile Drohnenmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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