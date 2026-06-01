EQS-News: Cheplapharm SE
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Greifswald, 01. Juni 2026
Martin Krämer kommt von der Röhm Group, wo er seit der Übernahme durch Advent International im Jahr 2019 CFO und Labour Director tätig war, zu CHEPLAPHARM. Seine Karriere begann Martin Krämer bei der Bayer AG, wo er früh Führungsverantwortung übernahm, bevor er zu Lanxess und später zu Evonik in leitende Positionen im Finanz- und operativen Bereich wechselte. Bei Evonik/Röhm verantwortete er rund fünf Jahre lang das Geschäft mit Produkten der Marke PLEXIGLAS. Während seiner Laufbahn verbrachte Martin Krämer insgesamt rund zehn Jahre in Südkorea und China und war maßgeblich an zwei großen Carve-Outs aus börsennotierten Unternehmen beteiligt. Martin Krämer ist Diplom-Kaufmann (Master in Economics/Business Administration) und schloss sein Studium 1991 an der Universität zu Köln ab.
CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.
CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.com
01.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cheplapharm SE
|Ziegelhof 24
|17489 Greifswald
|Deutschland
|Telefon:
|03834 3914 O
|E-Mail:
|info@cheplapharm.com
|Internet:
|www.cheplapharm.com
|ISIN:
|DE000CHP2222
|WKN:
|CHP222
|EQS News ID:
|2336604
|Notierung vorgesehen
|Ende der Mitteilung
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2336604 01.06.2026 CET/CEST