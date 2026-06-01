Zollikon - Colliers Switzerland verkaufte ein Entwicklungsgrundstück mit zwei Mehrfamilienhäusern an attraktiver Lage an die Ledermann Immobilien AG. Im Auftrag einer Pensionskasse begleitete Colliers Switzerland den Verkauf eines rund 1'700 m2 grossen Entwicklungsgrundstücks in Herrliberg ZH. Derzeit befinden sich dort zwei Mehrfamilienhäuser. Für das Grundstück besteht ein ausgearbeitetes Vorprojekt, das den Bau eines Mehrfamilienhauses mit sechs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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