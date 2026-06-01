Berlin (ots) -Am 28. Mai 2026 erreichte die koreanische Hautpflegemarke COSRX bei Amazon in Deutschland Platz 1 der meistverkauften Beauty-Produkte - ein Meilenstein, der das wachsende Interesse an COSRX und K-Beauty-Produkten im Allgemeinen widerspiegelt und zeigt, dass die Marke sowohl Massen- als auch Traditionsmarken hinter sich lässt. Diese monumentale Leistung folgt auf den früheren Nummer-1-Erfolg der Marke in der Kategorie Gesichts-Sonnenschutz in Großbritannien, der sich auch in Deutschland fortsetzte und sich zu einem noch größeren Phänomen entwickelte, das die gesamte Beauty-Rangliste eroberte und die Dominanz von COSRX in der europäischen Hautpflegelandschaft festigte.Die Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten, die zuverlässigen Schutz bieten, ohne einen weißen Film oder fettige Rückstände zu hinterlassen, war noch nie so groß wie heute. Die COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50+ PA++++ (https://www.amazon.de/dp/B0CYS776TR?maas=maas_adg_C13C7B4F25AD1C92F5A6D397D6EA3DF4_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), die für nur 16,99 € erhältlich ist, erfüllt genau diesen Wunsch - und hat sich damit den ersten Platz unter den meistverkauften Beauty-Produkten in Deutschland gesichert.Aus dem Weg, Sonnencreme: Die Ära des täglichen "Sonnenserums" ist gekommenDie Formel basiert auf 66,4 % Aloe-Blattwasser, kombiniert mit Hamamelis - eine speziell entwickelte Kombination, die die Haut nach Lichteinwirkung und Hitzeeinwirkung unterstützt. Zusammen sorgen diese Inhaltsstoffe für intensive Feuchtigkeitsversorgung, eine kühlende und beruhigende Wirkung sowie Schutz vor UV-bedingter Pigmentierung. Die ultraleichte, feuchtigkeitsspendende Textur zieht so schnell ein und fühlt sich so nahezu schwerelos an, dass sie eher wie ein "Hautpflegeserum" als wie eine herkömmliche Sonnencreme wirkt. Doch trotz ihres mühelos leichten Tragegefühls bietet sie kompromisslosen, hochwirksamen Schutz mit einem leistungsstarken SPF50+ PA++++-Schutzschild, das einen Breitbandschutz vor UV-Strahlen gewährleistet. Diese für alle Hauttöne geeignete Formel verschmilzt nahtlos mit der Haut, ohne jeglichen weißen Schimmer zu hinterlassen, und hat durch Mundpropaganda rasch an Popularität gewonnen, wodurch sie stolz auf Platz 1 der Beauty-Kategorie bei Amazon Deutschland geklettert ist.Wirkstoffe, die über den Sonnenschutz hinausgehenNeben dem UV-Schutz enthält COSRX eine gezielte Mischung aus aktiven Hautpflegewirkstoffen:- Hyaluronsäure gleicht den durch die Sonne verursachten Feuchtigkeitsverlust aus- Vitamin E wirkt als Antioxidans und schützt vor vorzeitiger Hautalterung durch UV-Strahlung- Allantoin beruhigt und besänftigt gereizte Haut- Niacinamid unterstützt einen ebenmäßigen, ausgeglichenen Teint- Adenosin mildert das Erscheinungsbild feiner Linien - und bietet gleichzeitig einen Schutz von SPF50+ PA++++, der höchstmöglichen PA-StufeGemacht für den täglichen Gebrauch und darüber hinausDer Ultra-Light Invisible Sunscreen (https://www.amazon.de/dp/B0CYS776TR?maas=maas_adg_C13C7B4F25AD1C92F5A6D397D6EA3DF4_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ist als Sonnenschutz für den täglichen Gebrauch konzipiert und leicht genug, um sich nahtlos in die morgendliche Routine als letzter Schritt vor dem Make-up einzufügen oder das ganze Jahr über und während der Sommermonate allein getragen zu werden. Das Produkt hat dermatologische Tests sowie Tests auf Augen- und empfindliche Hautreizungen bestanden und ist somit auch für empfindliche Haut geeignet. Es ist zudem frei von künstlichen Duftstoffen und ohne Oxybenzon und Octinoxat formuliert.Fakten zum Produkt- Produkt: COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50+- Größe: 50 ml- Sonnenschutz: SPF50+ PA++++- Hauptinhaltsstoffe: Aloe-Vera-Blattwasser (66,4%), Hamamelis, Vitamin E, Hyaluronsäure, Allantoin, Niacinamid, Adenosin- Geeignet für: Alle Hauttypen und Hauttöne, einschließlich empfindlicher Haut- Zertifizierungen: CPNP-registriert (EU), auf Hautverträglichkeit bei empfindlicher Haut getestet, dermatologisch getestet, parfümfrei, für Akne durch Pilzbefall geeignet (basierend auf SkinSort (https://skinsort.com/products/cosrx/ultra-light-invisible-sunscreen-spf-50-pa))- Verfügbar auf: Amazon Deutschland- Preis: 16,99 € (10,28 € während des zeitlich begrenzten Angebots bis zum 31. Mai)Erleben Sie Deutschlands Sonnenschutz Nr. 1 und entdecken Sie das gesamte COSRX-Sortiment im Offiziellen Amazon DE COSRX-Shop (https://www.amazon.de/stores/page/EE4B95E8-D2C8-460F-B6CA-F00E5EFFF26B?ingress=3). COSRX ist auch auf Instagram (https://www.instagram.com/cosrx) und TikTok (https://www.tiktok.com/@cosrx_uk?_r=1&_t=ZN-91LsnWxWaIc) vertreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990442/image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2648141/COSRX_Logo.jpgPressekontakt:COSRX GLOBALES KOMMUNIKATIONSTEAM, cm3@cosrx.co.krOriginal-Content von: COSRX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169350/6285488