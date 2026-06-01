DJ S&P Global: Deutsche Industrie stagniert im Mai

DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im Mai praktisch stagniert, da explodierende Kosten und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg die Nachfrage dämpften. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,1 von 51,4 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,9 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Die Hersteller verzeichneten den ersten Rückgang der Neuaufträge seit Jahresbeginn und sahen sich gleichzeitig mit einem weiteren Kostenanstieg konfrontiert, der sie zu einer neuen Runde kräftiger Preiserhöhungen veranlasste. Angesichts der massiv steigenden Kosten reduzierten die Unternehmen ihr Personal so stark wie seit über einem Jahr nicht mehr. Derweil blieben die Geschäftsaussichten zwar verhalten, verbesserten sich aber gegenüber dem Tief von April leicht.

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June 01, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)

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