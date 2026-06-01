DJ S&P Global: Eurozone-Industrie verliert an Dynamik im Mai

DOW JONES--Die Eurozone-Industrie ist im Mai zwar auf Wachstumskurs geblieben, aber der Aufschwung hat aufgrund der stagnierenden Nachfrage an Dynamik verloren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 51,6 (Vormonat: 52,2) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 51,4 Zählern ausgewiesen worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Damit wurden die Zugewinne des Vormonats teilweise wieder abgegeben, als Vorzieheffekte zum stärksten Auftragszuwachs seit vier Jahren geführt und das Wachstum angekurbelt hatten. Gleichzeitig signalisierten die Preisindizes einen steigenden Inflationsdruck. Die Einkaufspreise legten so stark zu wie zuletzt im Mai 2022, und die Verkaufspreise so kräftig wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr.

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June 01, 2026 04:08 ET (08:08 GMT)

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