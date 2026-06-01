Der elektrische GLC von Mercedes-Benz ist bislang nur als 360 kW starke Allradversion mit 94-kWh-Batterie erhältlich. Laut Medienberichten will der Stuttgarter Autobauer noch in diesem Monat die Bestellbücher für zwei weitere Motorisierungen öffnen. Beide sollen mit einer kleineren Batterie kombiniert werden. Auf der IAA 2025 feierte der GLC mit EQ-Technologie seine Weltpremiere. Es ist das erste Modell auf der neuen Plattform MB.EA-M. Seit dem Marktstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net