Die Absatzzahlen von E-Autos in Europa steigen kontinuierlich. In der EU wurden in den ersten fünf Monaten 2026 35,7 % mehr batterieelektrische Pkw neu zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil reiner Elektroautos stieg auf 20,0 %. In Deutschland lag der Zuwachs sogar bei 40,9 % und der BEV-Marktanteil lag bei 23,9 %. Bei den beliebtesten Modellen sind deutsche Hersteller vorne mit dabei. Doch wie bei allen europäischen Herstellern bleibt ein strukturelles Risiko: die Abhängigkeit von China in Sachen Batterien. Ohne einen gesicherten Zugang zu Lithium und eigenen Konverterkapazitäten können europäische Autobauer die Wertschöpfung ihrer Elektroautos nicht vollständig kontrollieren. China kann der Konkurrenz jederzeit den "Saft" abdrehen. Und hier kommt Rock Tech Lithium ins Spiel. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt und will die Wertschöpfung bis zu batteriefähigen Lithiumchemikalien abdecken. Die Aktie könnte ein fulminantes Comeback feiern.Den vollständigen Artikel lesen ...
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