Das aktuelle Börsenumfeld zeigt eine starke sektorale Divergenz, die eine analytische und ausgewogene Aktienselektion im Portfolio erfordert. Einerseits geraten zyklische DAX-Titel wie Mercedes-Benz durch Margendruck und schwache China-Absätze in einen klaren Abwärtstrend und markieren neue Jahrestiefs. Andererseits eröffnen sich in Nischenmärkten charttechnische Aufwärtstrends, wie die hochprofitable Skalierung von Zefiro Methane in den USA beweist. Gleichzeitig sorgen großvolumige Kapitalmaßnahmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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