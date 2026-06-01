Die bis zu 75 Mrd. Euro schwere Kooperation mit SOFTBANK beim Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich verleiht den Papieren von SCHNEIDER ELECTRIC heute Auftrieb - es geht auf Rekordkurs. Goldman Sachs hat für die SCHNEIDER-Aktien ein Kursziel von 316 Euro angesetzt, die Papiere stehen als eine der überzeugendsten Anlageideen auch wieder auf der Juni-Version der "European Conviction List - Directors' Cut". Trommelfeuer und Knall!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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