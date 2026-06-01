Dunkelflauten gehören inzwischen zum Normalzustand im deutschen Stromsystem. Zu diesem Ergebnis kommt eine Kurzstudie, für die Uniper die Stromerzeugung aus Wind- und Photovoltaik-Anlagen zwischen 2016 und 2025 untersucht hat. Demnach traten in diesem Zeitraum insgesamt 1435 Dunkelflauten mit einer Dauer von mehr als zehn Stunden auf, rechnerisch also häufiger als alle drei Tage. Für die Untersuchung definierte Uniper eine Dunkelflaute als einen Zeitraum von mindestens zehn Stunden, in dem Wind- und Photovoltaik-Anlagen gemeinsam weniger als zehn Prozent ihrer installierten Leistung bereitstellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland