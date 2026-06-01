Die Mercedes Benz Aktie hat am Montag zunächst mit Verlusten auf ein mögliches Gesetzesvorhaben in den USA reagiert. Nach einem frühen Minus von bis zu 1,2 Prozent drehte der Titel jedoch ins Plus und gewann zuletzt 1,17 Prozent auf 52,80 Euro.Mercedes Aktie zeigt sich widerstandsfähig Die Mercedes Benz Aktie geriet zum Wochenstart zunächst unter Druck. Anleger reagierten verunsichert auf Berichte über eine mögliche Gesetzesinitiative in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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