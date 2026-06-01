Die Rheinmetall-Aktie gehört am Montag zu den schwächsten Werten im DAX. Dabei hat der Rüstungskonzern gerade einen milliardenschweren Großauftrag aus Rumänien erhalten. An der Börse überwogen dennoch die Gewinnmitnahmen. Rheinmetall-Aktie deutlich im Minus Die Aktie von Rheinmetall notiert aktuell bei 1.250,20 Euro und damit 3,34 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortages von 1.293,40 Euro. Mit diesem Rückgang landet das Papier lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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