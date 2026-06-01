Vom damaligen Wochenchart der letzten Analyse schauen wir zum Wochen- und Monatsstart nun auf den Tageschart der Rheinmetall-Aktie. Während meine Kollegin Polina Dmitrovskaya in der vergangenen Woche hier auf wichtige fundamentale Signale wie den Bundeswehr-Auftrag und die stark überzeichnete Anleihe verwies, bleibt die charttechnische Lage weiterhin angespannt. Der jüngste Rückgang von rund -4% zeigt jedenfalls, dass die Erholung noch immer keinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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