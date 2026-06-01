EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä abgeschlossen



01.06.2026 / 16:45 CET/CEST

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Mutares hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä abgeschlossen Weltweit führender Anbieter von Systemen für Frachtumschlag und -versorgung, Rückverflüssigung, Regasifizierung, VOC-Rückgewinnung sowie großtechnische Biogas- und Onshore-Gaslösungen

Strategische Ausgliederung aus Wärtsilä zur Stärkung des Mutares-Portfolios in den Bereichen Energy Transition und Marine Technology

Umsatz von ca. EUR 394 Mio. im Jahr 2025 München, 1. Juni 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä, einem weltweit führenden Anbieter von technischen Lösungen für den Schifffahrts- und Energiemarkt mit Sitz in Finnland, erfolgreich abgeschlossen. Die strategische Ausgliederung stärkt das Segment Energy & Technology von Mutares als neue Plattforminvestition und markiert zugleich eine weitere wichtige Akquisition in den nordischen Ländern. Gas Solutions ist klarer Marktführer für kritische Anlagen und Prozesslösungen entlang der gesamten Gas-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen bedient sowohl Offshore- als auch Onshore-Endmärkte, vor allem in Europa und Asien. Mit einem Umsatz von EUR 394 Mio. im Geschäftsjahr 2025 sowie einem diversifizierten Geschäftsmix, einem breiten Produktportfolio und starken globalen Kundenbeziehungen nimmt Gas Solutions eine Vorreiterrolle bei der Energiewende ein. Mit dieser Akquisition stärkt Mutares ihr Portfolio um ein marktführendes Unternehmen im Energiesektor. Getrieben von steigenden Investitionen in Energiesicherheit, LNG-Infrastruktur, Biogas und Dekarbonisierungstechnologien verzeichnet der globale Gas- und Energieinfrastrukturmarkt derzeit ein starkes strukturelles Wachstum. Die steigende Nachfrage nach saubereren Übergangskraftstoffen, der zunehmende geopolitische Fokus auf resiliente Energieversorgungsketten und die Ausweitung von Dekarbonisierungsinitiativen schaffen erhebliche langfristige Chancen für Technologieanbieter wie das übernommene Unternehmen Gas Solutions. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

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