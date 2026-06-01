Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä abgeschlossen- Weltweit führender Anbieter von Systemen für Frachtumschlag und -versorgung, Rückverflüssigung, Regasifizierung, VOC-Rückgewinnung sowie großtechnische Biogas- und Onshore-Gaslösungen - Strategische Ausgliederung aus Wärtsilä zur Stärkung des Mutares-Portfolios in den Bereichen Energy Transition und Marine Technology - Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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