Die IBM-Aktie zählt aktuell zu den stärksten Werten im Technologiesektor. Nach einem Kurssprung von rund +8% notiert das Papier inzwischen bei etwa 322 US$ und nähert sich damit seinem bisherigen Allzeithoch. Neue Impulse aus dem Bereich Quantencomputing sorgen dabei für Aufmerksamkeit. Milliardenförderung bringt IBM zurück in den Fokus Die IBM-Aktie profitiert aktuell von einer der größten staatlichen Fördermaßnahmen im Quantencomputing-Sektor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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