NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat der Handel am Montag durchwachsen begonnen. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial verlor nach einem Rekordhoch im frühen Handel zuletzt ein halbes Prozent auf 50.792 Punkte. Für weitere Indizes blieben Bestmarken von Beginn an aus, auch wenn sie es zuletzt leicht ins Plus schafften. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,2 Prozent auf 7.572 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,1 Prozent auf 30.359 Zähler zulegen konnte.

Weiterhin sorgte neben dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) der Iran-Krieg für den größten Gesprächsstoff. In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen.

Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Verwiesen wurde auf Aussagen des Nvidia-Chefs Jensen Huang, der im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung wiederholte, dass er in der KI für den Softwarebereich weiter keine Bedrohung sieht. Davon angetrieben sprangen Salesforce -Aktien an der Dow-Spitze um fast acht Prozent nach oben. Microsoft legten um 2,3 Prozent zu.

Nvidia will mit seinen als KI-Treiber verwendeten Grafikprozessoren künftig auch im Bereich der PC-Hauptprozessoren angreifen. Die Aktien des Unternehmens gewannen 4,3 Prozent. Konkurrenten im PC-Bereich gerieten unter Druck, so verloren Intel 3,6 und AMD 1,5 Prozent. Ein Barclays-Analyst bezeichnete letzteren im Vergleich als "besser positioniert" im PC-Bereich.

ARM sprangen auf ihrer Rekordrally um weitere 15 Prozent hoch. Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers profitierten davon, dass das Unternehmen mit Nvidia bei der Entwicklung der angekündigten PC-Hauptprozessoren kooperiert.

Im IT-Bereich setzten IBM -Aktien ihre jüngste Rally fort. Mit einem Anstieg um fast sieben Prozent rückte sie ihrem Rekord von knapp 325 US-Dollar näher. Neben einer Kaufempfehlung der Barclays Bank wurde am Markt auf frühere lobende Worte des US-Präsidenten Trump verwiesen, die am Wochenende in wieder die Runde gemacht hätten./tih/he

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