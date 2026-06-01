Die US-Börsen haben den Montag mit gemischten Vorzeichen begonnen. Während der Dow Jones nach seinem jüngsten Rekordhoch unter Druck geriet und zuletzt 0,3 Prozent auf 50.890 Punkte nachgab, zeigt sich der S&P 500 kaum verändert. Der Nasdaq 100 kann sogar leicht zulegen. Das Plus beträgt 0,3 Prozent auf 30.415 Punkte.Neben dem anhaltenden KI-Boom blieb die geopolitische Lage im Nahen Osten das beherrschende Thema. Hoffnungen auf Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs erhielten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär