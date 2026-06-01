Die Siemens Energy-Aktie hat Anleger auch in diesem Jahr mit hohen Kursgewinnen beglückt, doch seit einigen Tagen steht der DAX-Highflyer unter Abgabedruck. Gegenüber dem Rekordhoch von 191,66 € belaufen sich die Abschläge inzwischen auf etwa -16%. Was sind die Gründe für den Kursrückgang und stellt dieser eine Top-Einstiegschance dar? Analysten werden noch optimistischer Ungeachtet des jüngsten Kursrückgangs erhält Siemens Energy weiterhin prominente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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