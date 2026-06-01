Die Siemens Energy-Aktie steht zum Wochen- und Monatsstart an einer wichtigen charttechnischen Wegmarke. In meiner Analyse der Vorwoche blieb der Bereich um 163,44 € entscheidend, während mein Kollege Alexander Hirschler heute die fundamentale Frage aufwarf, ob der jüngste Rücksetzer die große Chance sein könnte. Aus charttechnischer Sicht muss sich nunmehr im weiteren Wochenverlauf zeigen, ob die Käufer den aktuell wackelnden Aufwärtstrend verteidigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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