Typisch Bijou Brigitte: Mit nahender Hauptversammlung (HV) - sprich Dividendenzahlung - läuft die Aktie des Modeschmuckfilialisten immer mehr zur Höchstform auf. 2026 findet dieses Verhaltensmuster sogar besonders ausgeprägt statt, denn neben der Basisdividende von 3,50 Euro gibt es noch eine Sonderzahlung von 2,50 Euro je Aktie. Selbst auf Basis des kräftig angezogenen Aktienkurses von 54,60 Euro ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von knapp 11 Prozent. Um erst gar keine falschen Erwartungen aufkommen zu lassen: Mit der Ausschüttung nach der HV am 23. Juni 2026 in Hamburg wird die Dividende auch vom Aktienkurs abgezogen. Immerhin fehlen dem Unternehmen nach dem Zahltag 44,96 Mio. Euro an Liquidität, die in Richtung Investor fließen. Zudem behält der Fiskus via Kapitalertragsteuer, Soli und je nach Einzelfall auch Kirchensteuer im Normalfall rund 28 Prozent von der Bruttodividende ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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