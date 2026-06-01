Volkswagen hat den externen Zugriff auf eine Progammierschnittstelle (API) geschlossen, mit der Halter von Elektroautos bisher mit externen Lösungen auf den Ladestand ihres Fahrzeugs zugreifen und auch Ladevorgänge auslösen und steuern konnten. Die API haben einige Nutzer bislang z.B. verwendet, um ihr E-Auto bei Sonnenschein über ihre PV-Anlage zu laden. Eine API (Application Programming Interface, zu Deutsch: Programmierschnittstelle) ist vereinfacht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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