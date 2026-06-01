Software-Aktien haben am Montag weltweit deutlich zugelegt. Auslöser waren Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang auf der Computex-Messe in Taipeh. Huang widersprach der Sorge, dass fortschrittliche KI-Agenten klassische Softwareunternehmen verdrängen könnten. Stattdessen sprach er von einer großen Wachstumschance für die Branche.
"Das ist tatsächlich eine unglaubliche Zeit, um ein Softwareunternehmen zu sein", sagte Huang in seiner Keynote. Viele Marktteilnehmer hätten ihn gefragt, ob mit dem Aufkommen sogenannter agentischer KI zahlreiche Softwarefirmen überflüssig würden. Seine Antwort: Das Gegenteil sei der Fall. Da die Zahl der KI-Agenten künftig nicht mehr durch die Anzahl der Menschen begrenzt sei, würden diese Agenten mehr Softwaretools nutzen als je zuvor.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
"Das ist tatsächlich eine unglaubliche Zeit, um ein Softwareunternehmen zu sein", sagte Huang in seiner Keynote. Viele Marktteilnehmer hätten ihn gefragt, ob mit dem Aufkommen sogenannter agentischer KI zahlreiche Softwarefirmen überflüssig würden. Seine Antwort: Das Gegenteil sei der Fall. Da die Zahl der KI-Agenten künftig nicht mehr durch die Anzahl der Menschen begrenzt sei, würden diese Agenten mehr Softwaretools nutzen als je zuvor.
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