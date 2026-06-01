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Dow Jones News
01.06.2026 22:45 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street mit Nahosthoffnung auf Rekordhoch - Nvidia macht Kurse

DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Nahosthoffnung auf Rekordhoch - Nvidia macht Kurse

DOW JONES--Die Nahost-Schlagzeilen haben am Montag einmal mehr den Handel an der Wall Street bestimmt. Nachdem sich beide Kriegsparteien USA und Iran am Wochenende neue Scharmützel geliefert hatten, lastete ein Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim auf der Stimmung: Laut diesem hatte der Iran aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon die Gespräche mit den USA ausgesetzt. Doch dann beruhigte US-Präsident Donald Trump die Gemüter, denn er teilte mit, dass Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah zugestimmt hätten, die Kampfhandlungen einzustellen - die Gespräche mit dem Iran liefen wieder an. Im Anschluss erholten sich die US-Börsen von den Tagestiefs und markierten Allzeithochs.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,1 Prozent auf 51.079 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewannen 0,3 bzw. 0,4 Prozent. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.328 (Freitag: 1.160) Kursgewinner und 1.451 (1.614) Kursverlierer. Unverändert schlossen 46 (58) Titel. "Ob der Juni die positive Entwicklung aus dem Mai fortsetzt, wird sicherlich davon abhängen, ob sich die Hoffnungen auf ein US-Iran-Abkommen erfüllen. Wir waren einem Abkommen noch nie so nah, aber möglicherweise auch noch nie so nah daran, dass alles scheitert, da vereinzelte Angriffe immer häufiger werden - auch wieder am Wochenende", sagte Marktanalyst Jim Reid von der Deutschen Bank.

Nvidia macht Kurse im Technologiesektor

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand erneut der Halbleiter- und Sofwaresektor. Der Aktienkurs von Nvidia kletterte um 6,3 Prozent. Die KI-Ikone hatte auf der Computex-Konferenz in Taiwan ihren neuen Superchip vorgestellt, den das Unternehmen als den "effizientesten jemals gebauten PC-Chip" bezeichnete. Der Chip soll in Rechnern zum Einsatz kommen, auf denen KI-Agenten laufen.

Davon profitierten auch die Aktien von Unternehmen, in deren Laptops der neue Nvidia-Chip verbaut werden soll. Dell Technologies gewannen nach ihrem Kurssprung um rund 33 Prozent am Freitag nun weitere 10,8 Prozent. Microsoft verbesserten sich um 2,3 Prozent. Aktien von Nvidia-Wettbewerbern gaben derweil nach. Intel verbilligen sich um 4,7 und Advanced Micro Devices (AMD) um 1,2 Prozent. Qualcomm büßten 8,8 Prozent ein. Der Softwarehersteller hatte in den vergangenen Jahren einen Vorstoß in das PC-Geschäft unternommen.

Software-Titel waren indes gesucht - gestützt von Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang. Der erwähnte ausdrücklich Unternehmen wie Cadence Design Systems (+10,5%), Crowdstrike (7%), Palantir (+2,6%) und ServiceNow (+9,3%) und trat Befürchtungen entgegen, dass KI deren Geschäft kannibalisieren könnte.

Die Aktie von Taylor Morrison Home sprang um rund 22,3 Prozent nach oben. Berkshire Hathaway übernimmt das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen.

Der Ölpreis zog in Reaktion auf die Nahost-Nachrichtenlage wieder an. Das Ausbleiben eines Durchbruchs in den Verhandlungen und erneute militärische Zwischenfälle sowie die weitere Blockade der Straße von Hormus trieben die Erdölpreise nach oben. Die Ölpreise kamen jedoch von ihren Tageshochs zurück, nachdem Trump Israel im Libanon zurückgepfiffen hatte. Die Verhandlungen mit dem Iran sollen laut Trump wieder aufgenommen werden. Brentöl verteuerte sich um 4,4 Prozent je Fass.

Die gestiegenen Ölpreise schürten wieder Inflationssorgen, am Anleihemarkt zogen daher die Renditen an - im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 4,47 Prozent. Gestützt werden die Spekulationen auf steigende Leitzinsen auch durch starke Konjunkturdaten. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben jeweils für April überraschten positiv. Davon profitierte der Dollar - der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Höhere Marktzinsen belasteten den Goldpreis - dieser sank um 1,2 Prozent. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     51.078,88  +0,1  +46,42    51.032,46 
S&P-500    7.599,96  +0,3  +19,90    7.580,06 
NASDAQ Comp 27.086,81  +0,4  +114,19    26.972,62 
NASDAQ 100  30.513,86  +0,6  +180,68    30.333,18 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,04 +0,03    4,09      4,03 
5 Jahre           4,18 +0,03    4,23      4,16 
10 Jahre          4,47 +0,02    4,52      4,45 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:42 
EUR/USD          1,1632  -0,2  -0,0027     1,1659   1,1672 
EUR/JPY          185,74  +0,0   0,0600     185,68  185,7900 
EUR/CHF          0,9146  +0,5   0,0043     0,9103   0,9121 
EUR/GBP          0,864  -0,2  -0,0021     0,8661   0,8666 
USD/JPY          159,67  +0,3   0,4100     159,26  159,1700 
GBP/USD          1,3458  -0,0  -0,0001     1,3459   1,3468 
USD/CNY          6,765  -0,0  -0,0012     6,7662   6,7662 
USD/CNH          6,7643  +0,0   0,0010     6,7630   6,7625 
AUS/USD          0,7162  -0,3  -0,0021     0,7183   0,7191 
Bitcoin/USD      71.472,02  -3,0 -2.181,07    73.653,09 73.982,23 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         92,50  +5,9    5,14      87,36 
Brent/ICE         95,17  +4,4    4,05      91,12 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.483,50  -1,2   -52,32    4.535,82 
Silber           74,91  -0,5   -0,34      75,26 
Platin         1.927,85  +0,6   10,81    1.917,04 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

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June 01, 2026 16:10 ET (20:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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