Die US-Börsen haben ihre Rekordjagd zum Wochenstart fortgesetzt. Rückenwind kam erneut vom anhaltenden KI-Boom, der vor allem Technologiewerte stützte. Zunächst markierte der Dow Jones ein weiteres Hoch, später zogen auch die übrigen großen Indizes nach. Für zusätzliche Unterstützung sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die Befürchtungen über ein mögliches Scheitern der Gespräche mit dem Iran dämpften.Trotzdem hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Hintergrund war die weiter unsichere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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