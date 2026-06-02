Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Perspektivenwechsel bleibt das Gebot der Stunde. Denn gestern tagte die EZB zur aktuellen Lage bei Inflation und Zinsniveau. Mit einer Teuerungsrate von über 3 % In Europa gibt es wohl keine Spielräume für Zinsanpassungen nach unten - im Gegenteil! Die 10-Jahresrendite deutscher Bundesanleihen hat sich in den letzten 4 Wochen nahe der 3 %-Marke etabliert, in den USA liegt der 30-jährige Bereich sogar schon über 5 %. Früher waren das Warnmarken für eine aktuell gut bezahlte NASDAQ, denn hier hat sich das sogenannte Trailing KGV von 28 auf 36 hochgeschwungen. Die meist über Eigenkapital finanzierten Wachstumsunternehmen leben von der Tech-Euphorie, anders ergeht es kapitalintensiven Branchen wie dem LifeScience-Sektor. Beispielsweise benötigen Bayer und Novo Nordisk keine Finanzierung über den Markt, sie sitzen auf hohen Cash-Reserven. Bei K+S könnte die Preisüberwälzung an den Endkunden zu steigenden Cashflows führen, die kanadische MustGrow hat gerade erst Mittel eingeworben und setzt seinen Roll-Out in den USA konsequent fort. Mittelfristig orientierte Anleger sollten auf eine Branchenrotation setzen, wenn das Momentum bei den Techs nachlässt. Die Chancen auf ein Revival vernachlässigter Sektoren stehen gut!

Enthaltene Werte: CA62822A1030,DE000BAY0017,DK0062498333,DE000KSAG888

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