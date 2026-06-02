San Francisco - Die KI-Firma Anthropic, die der schärfste Rivale des ChatGPT-Entwicklers OpenAI ist, nimmt Kurs auf die Börse. Ein Antrag für eine Aktienplatzierung wurde zunächst vertraulich eingereicht, wie Anthropic mitteilte. Damit bleiben Geschäftsinformationen zunächst unter Verschluss, während die Unterlagen von der US-Börsenaufsicht SEC geprüft werden. Der Börsengang könnte einer der drei grössten in diesem Jahr werden. Die KI-Firma schloss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab