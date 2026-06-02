EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
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Ergebnisse der dritten ordentlichen Hauptversammlung der ASTA Energy Solutions AG
Die dritte ordentliche Hauptversammlung der ASTA Energy Solutions AG fand am 1. Juni 2026 im Hotel InterContinental in Wien als Präsenzveranstaltung statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre der ASTA Energy Solutions AG genehmigten dabei sämtliche an der ordentlichen Hauptversammlung eingebrachten Anträge.
Nach Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats der ASTA Energy Solutions AG sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht der ASTA Gruppe stimmte die Hauptversammlung sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu. Damit bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre den erfolgreichen Kurs des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025, das von einer positiven operativen Entwicklung sowie bedeutenden strategischen Fortschritten geprägt war. Die positive Entwicklung des Geschäftsjahres spiegelt sich auch im Ausblick des Vorstands wider. Dr. Karl Schäcke, CEO von ASTA, erklärte: "2025 hat gezeigt, dass ASTA sehr gut positioniert ist, um von den strukturellen Wachstumstreibern der Elektrifizierung und Energiewende nachhaltig zu profitieren. Mit unserer starken internationalen Aufstellung, hoher operativer Exzellenz und gezielten Investitionen in Kapazitäten und Innovationen haben wir eine solide Basis für weiteres profitables Wachstum geschaffen. Für 2026 blicken wir daher zuversichtlich auf die weitere Entwicklung des Unternehmens und erwarten, unseren erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fortsetzen zu können."
Die Beschlussfassungen im Überblick
Gewinnverwendung
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Bestellung des Abschlussprüfers 2026
Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
Pressekontakt:
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Über ASTA Energy Solutions AG
Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.
www.astagroup.com
02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2337440
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2337440 02.06.2026 CET/CEST