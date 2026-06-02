Elon Musk verkauft Tesla seit Jahren als kommenden Robotaxi-Giganten. Doch eine Datenbank des texanischen Kraftfahrzeugamtes zeichnet ein deutlich nüchterneres Bild: In Texas sind gerade einmal 42 Tesla-Robotaxis zugelassen. Waymo kommt auf 577 Fahrzeuge. Auch Avride und Nuro liegen vor Tesla. Eine Reuters-Recherche zeigt zudem, wie groß der Abstand zwischen Musks Autonomie-Vision und der Realität auf der Straße noch immer ist. Die Robotaxi-Vision von Tesla ist groß. Die zugelassene Flotte in Texas ist es bislang nicht. Laut einer Datenbank auf der Website des texanischen Kraftfahrzeugamtes verfügt Tesla in dem Bundesstaat lediglich 42 zugelassene Robotaxis. Damit liegt Tesla nicht weit hinter der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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